Heute steigt Tennis-Cordoba

Ganz Österreich drückt Dominic Thiem im Melbourne-Halbfinale die Daumen.

Melbourne. Nur noch ein Sieg trennt unseren Tennis-Star vor seinem dritten Einzug in ein Grand-Slam-Finale nach 2019 & 2018 bei den French Open in ­Paris. Als Hürde stellt sich kein Geringerer als der 1,98 Meter große Deutsche Alexander Zverev heute in den Weg von Thiem. Aber: Der „Dominator“ hat im direkten Vergleich mit 6:2-Siegen klar die Nase vorn. Die Chancen auf ein Tennis-Córdoba sind so gut wie nie! Auch Córdoba-Held Hans Krankl tippt auf einen 3:2-Sieg von Thiem: „Der Bursche macht seine Sache wunderbar und wird auch Zverev besiegen.“

Thiem: »Entscheidende Phase im Turnier«

Nach dem Supersieg im Viertelfinale über die Nummer 1 der Welt, Rafael Nadal, will Thiem jetzt noch mehr – der erste Grand-Slam-Sieg ist zum Greifen nahe. „Es ist eine Supergeschichte, natürlich, aber im Endeffekt bin ich noch immer mitten im Turnier drinnen. Es ist jetzt die entscheidende Phase.“ Der Weltranglisten-Fünfte kann in die Fußstapfen von Thomas Muster treten. Sein Ex-Coach holte 1995 als bisher einziger Österreicher einen Grand-Slam-Titel (French Open).

Bei Turniersieg winken 2,5 Millionen € Preisgeld

Fakt ist: Sollte Thiem das Final-Ticket lösen und Titelverteidiger Novak Djokovic am Sonntag schlagen, würde er in der Weltrangliste erstmals auf Platz 3 aufscheinen. Zudem winkt Thiem ein Preisgeld von insgesamt 2,5 Millionen Euro. Doch vorher gilt seine Konzentration ganz Zverev. In der ausverkauften Rod-Laver-Arena (14.800 Fans) will Thiem den nächsten Meilenstein auf dem Weg zum Tennis-Thron setzen.