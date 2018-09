LIVE: Thiem muss gegen Anderson ran

Thiem will endlich Major-Achtelfinalhürde in New York knacken

Thiem bestreitet heute sein neuntes Achtelfinale bei einem der vier Major-Turniere, alleine bei den US Open ist es schon sein viertes. Für den Weltranglisten-Neunten scheint die Zeit reif, dass er erstmals abseits der French Open (Finale 2018, Halbfinali 2016-17) auch in New York die nächste Phase erreicht.