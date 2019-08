Mega-Hype um Thiem in Kitzbühel

Die Veranstalter des Generali Open haben am Samstag eine sowohl sportlich als auch wirtschaftlich höchst zufriedene Bilanz ihres Tennisturniers gezogen. Mit 51.500 Besuchern im Laufe der Woche hat man die Bestmarke aus dem Vorjahr seit der "neuen Ära" wieder übertroffen. Vier Mal in Folge war ab Mittwoch der 5.600 Fans fassende Center Court ausverkauft.

Und vom 25. Juli bis 1. August 2020 wird auch wieder Dominic Thiem in der Gamsstadt aufschlagen. Dies ist ein Garant dafür, dass auch im Olympiajahr viele Zuschauer kommen werden. "Wir stoßen hier sicherlich auch an unsere Grenzen", meinte Turnierdirektor Alexander Antonitsch. "Am Mittwoch hatten wir z.B. 8.000 Personen auf der Anlage." Aktuell gäbe es nur noch an den Qualifikationstagen und am Turniermontag zusätzliches Potenzial: "Dass die Leute heuer in der Stadt mit Plakaten auf Ticketsuche waren, war für uns eine völlig neue Situation", so der Turnierdirektor.

Im Jahr 2020 kommt Thiem inklusive seinem ersten Challenger-Einsatz zum zehnten Mal nach Kitz, da sich der Weltranglisten-Vierte schon vorab gegen ein Antreten bei den Olympischen Spielen in Tokio entschieden hat. Nach einigen Investitionen in diesem Jahr in eine große Markise im Stadion, neue Leitungen, Asphaltarbeiten und neue Zäune sei ein "starkes Signal" gesetzt worden, so Markus Bodner, einer der beiden Turnier-Veranstalter. "Natürlich hoffen wir, Tennisfans auch in Zukunft mit weiteren Innovationen erfreuen zu können, vorausgesetzt, dass alle Beteiligten, federführend die Stadtgemeinde Kitzbühel, diese Ideen und Visionen mittragen", ergänzte Herbert Günther.