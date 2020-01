Muster bald fix im Team Thiem?

"Er kann Grand-Slam-Turniere gewinnen, er kann die Nummer 1 werden, das ist die Realität", schwärmt Thomas Muster von Dominic Thiem. Der Kapitän beim ATP Cup in Australien könnte den Niederösterreicher auf seinem Weg zur Weltspitze sogar tatkräftig unterstützen. Eine Zusammenarbeit steht im Raum. Muster könnte Thiem 2020 als Berater zur Seite stehen. "Fixiert ist noch nichts, würde auch keinen Sinn machen, weil wir nicht wissen, ob die beiden zusammenpassen. Als Testphase bietet sich der ATP Cup gut an", bestätigte Thiem-Papa Wolfgang. Er erklärte weiter: "Wenn es passt, dann wird man sich sicher über ein paar Wochen unterhalten, in denen er Dominic betreuen kann."



Dominic Thiem selbst könnte sich den French-Open-Gewinner von 1995 gut in seinem Team gut vorstellen: "Ich stehe sehr positiv dazu, für mich wäre es auch perfekt."