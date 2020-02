Nach Rio-Aus: So geht es Domnic Thiem

Österreichs Tennis-Star: 'Diese Woche nicht mein bestes Tennis gespielt'

Die Frage, ob mit Dominic Thiem körperlich alles in Ordnung ist, war nach der überraschenden Niederlage durchaus legitim. Der Österreicher gab diesbezüglich Entwarnung. "Grundsätzlich ist alles okay", so Thiem, der aber nicht abstreiten wollte, dass die Australian Open ihren Tribut gefordert haben. "Natürlich ist ein Grand-Slam-Turnier immer sehr hart und ermüdend."

Auf einem anderen Belag auf der anderen Seite der Welt wieder sein Toplevel zu zeigen, sei dann nicht so einfach. "Ich habe diese Woche definitiv nicht mein bestes Tennis gespielt, auch nicht in den ersten beiden Runden. Aber da habe ich mich irgendwie noch rausgekämpft", schilderte Thiem. Es sei ihm schon öfters passiert, dass sein Tennis dann immer besser wird. "Diese Woche war das leider nicht so, deswegen hat er es wirklich verdient, heute zu gewinnen. Ich war nicht in der Lage, mein Level zu steigern und das hat er ausgenutzt."

Sein Taktikwechsel vom Vortag, als er sehr defensiv gespielt hatte, war natürlich beabsichtigt. "Ich muss nach gestern etwas ändern. Ich hatte nicht genug Power in meinen Schlägen. Ich habe versucht, aggressiver zu spielen, mehr Serve-Volley, mehr Slices. Aber das hat nicht funktioniert."