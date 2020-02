Nervöser Start von Thiem ins Finale

Dominic Thiem ist etwas holprig ins Finale der Australian Open gestartet.

Dominic Thiem hat den ersten Satz im Finale der Australian Open mit 4:6 abgeben müssen. Der Österreicher startete nervös und kassierte früh ein Break gegen den stark aufspielenden Djokovic. Der Serbe fühlt sich in Melbourne äußerst wohl, hat bereits sieben Titel in "Down under" geholt.

Dementsprechend selbstbewußt startete Djokovic ins Match, servierte durchgehend souverän und nahm Thiem gleich zu Beginn dessen Aufschlag ab.

Thiem lag bereits 1:4 zurück, doch kämpfte sich bis auf 4:4 heran. Alles war wieder offen! Doch Thiem musste durchgehend kämpfen um sein Service durchzubringen, es gab keine einfachen Punkte gegen die Nummer 2 der Welt. Djokovic retournierte wie gewohnt extrem giftig und schaffte erneut ein Break. Er krallte sich das umkämpfte Game beim Stand von 5:4 und konnte so den ersten Satz für sich entscheiden.