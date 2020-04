Ruhige Ostern bei Dominic Thiem

Dominic Thiem wartet weiter auf grünes Licht, ist zu Ostern erstmals seit 2011 daheim.

"Ich erlebe definitiv die ruhigste Zeit meines Lebens", erzählt Thiem. Seit Anfang März ist der 26-Jährige zu Hause, pendelt zwischen Mödling und Weiden. Neben viel Playstation spielen hält er sich mit Konditionstrainings fit, Tennisspielen ist nicht erlaubt. "Die Politik ist nicht an uns herangetreten, wie es weitergeht", berichtet Papa Wolfgang. Die Idee, sich im Garten einen eigenen Platz zu bauen, ist vom Tisch: "Das wäre nur eine Überlegung gewesen, sollte die Pause mehrere Monate dauern."

In unseren Nachbarländern darf wieder trainiert werden, in Österreich noch nicht. "Diese Ungewissheit ist für Dominic nicht einfach", so Wolfgang. "Wann darf er wieder trainieren? Wann geht es mit Turnieren weiter? Im Moment weiß keiner, was passiert." Klar ist: Bis zum 13. Juli sind alle Turniere abgesagt.

Erstmals seit 2011 ganze Familie zu Ostern daheim

Und danach? "Ich denke, es gibt drei Szenarien: Beginn im Juli, Beginn im September oder die ganze Saison wird gestrichen", vermutet Wolfgang. Zumindest etwas Positives hat die Corona-Pause: Die Familie Thiem wird erstmals seit 2011 gemeinsam Ostern feiern. "Wir haben daher eigentlich keine Ostertraditionen", erzählt Wolfgang. Mama Karin sorgt morgen für das Essen, Dominic schiebt einen trainingsfreien Tag ein. (scp)