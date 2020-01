Sensation: Thiem ringt Nadal nach Krimi nieder

Sieger trifft auf Alexander Zverev

Das Duell in Down Under ist angerichtet. Der Sieger dieser Kracher-Partie trifft auf Alexander Zverev, der sich in 2:10 Stunden gegen Stan Wawrinka in 4 Sätzen durchsetzte. Das Spiel Thiem gegen Nadal werde Zverev sich mit einer Cola im Hotelzimmer ansehen: "Ich hoffe, dass sie mindestens sechs Stunden spielen. Hoffentlich sind sie nach dem Match so müde wie möglich." meinte der Deutsche. Österreichs Tennis-Ass hat gegen Zverev immerhin eine 6:2 Bilanz. Wäre also auch im Halbfinale ein machbarer Gegner.