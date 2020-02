Spiel um Top 3: Regen stoppt Thiem-Matchbeginn gegen Mager

Willkommen zum oe24-Liveticker!

Österreichs Tennis-Ass kann heute Geschichte schreiben und erstmals in die Top 3 der Tennis-Weltrangliste einziehen. Dominic Thiem trifft auf den Qualifikanten Gianluca Mager. Der Italiener wäre mit einem Sieg über Thiem in den Top 100. Alles andere als ein Sieg von Thiem wäre aber eine riesen Überraschung. Es ist der erste Auftritt von Thiem auf Sand in diesem Jahr. Die Partie ist als drittes Match nach 19 Uhr gesetzt. Das bedeutet: Thiem wäre ca. gegen 22:00 an der Reihe. Wir melden uns pünktlich wieder wenn es los geht!