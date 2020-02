Thiems letzter Sieg gegen Djokovic

In London bei den ATP-Finals feierte Dominic Thiem seinen bislang eindruckvollsten Sieg über Novak Djokovic: Mit einem hochdramatischen Drei-Satz-Sieg sicherte sich der Niederösterreicher damit bereits in seinem zweiten Gruppenspiel den Gruppensieg. "Speziell ist es, wenn man nach einem 0:1-Satzrückstand zurückkommt. Ich bin immer offensiv geblieben. Das macht mich stolz", strahlte Thiem nach seiner Meisterleistung. "Ich musste so hart schlagen. Ich spielte gegen Novak, der in großartiger Form ist und derzeit wohl der beste Spieler der Welt ist. Also musste ich etwas Besonderes tun. Zum Glück sind viele dieser Bälle innerhalb des Platzes gelandet."