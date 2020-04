Tennis-Teenies landen Hit auf Twitter

Während in Österreich im Tennis bald wieder mit Distanz auf Plätzen trainiert werden darf, müssen Sportler in Italien kreativ werden.

Sport mit Sicherheitsdistanz - Zwei junge Tennisspielerinnen aus Finale Ligure in Italien halten sich strikt an die Vorschriften und trainieren zwischen den Dachterrassen der Wohngebäuden, in denen sie leben. Das Kunststück ist, den Ball nicht auf die Straße fallen zu lassen.

Das Video, in dem die beiden Teenagerinnen Vittoria Oliveri (13) und Carola Pessina (11) den Ball mit Bravour zwischen ihren Terrassen hin und herschleudern, schickten die beiden Freundinnen ihrem Trainer Dionisio Poggi, der es in sozialen Netzwerken postete. Die Aufnahme wurde von der offiziellen Seite der Tennis-Profi-Organisation ATP übernommen.

Das Video begeisterte Italien und sammelte unzählige Likes. Die beiden Freundinnen erklärten, sie hätten so große Lust zum Spielen gehabt. So suchten sie nach einem Weg, um nicht auf das Tennistraining zu verzichten.