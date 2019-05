Nach seinem Titel in Barcelona hat Thiem gleich nach seiner Rückkehr und noch vor seiner Abreise nach Madrid ein Gespräch mit seinem ehemaligen Langzeit-Coach geführt. Der weiter als sein Manager tätige Bresnik sicherte Thiem dabei weiterhin jede benötigte Unterstützung zu.

"Er gewinnt, weil er die besten Schläge hat"

Auch wenn er sportlich von Trainer Nicolás Massú ersetzt wurde, schaut sich der 58-Jährige nach wie vor jedes Match seines 25-jährigen Schützlings an. „Er gewinnt, weil er die besten Schläge hat. Schläge lernst du nicht in drei, vier Wochen“, weiß Bresnik um die in 15 Jahren gelegte Basis seiner Arbeit. Hinzu befinde sich Thiem in einer Phase, in der alles „super läuft“: „Er ist gesund, hat gute Laune, im Privatleben passt alles.“

Bresnik ist sich sicher: „Dominic wird von Jahr zu Jahr besser. Es ist wie ein Wein, der wird produziert und du gibst ihn ins Fass und lässt ihn dort ­reifen. Produziert worden ist er schon vor zehn Jahren. Das Anzapfen von dem Fass kannst du jeden machen lassen.“