Es war das erwartet schwere Match gegen den 2,11-m-Riesen aus den USA. Reilly Opelka (ATP-58) servierte megastark und gewann das Tiebreak im 1. Satz 7:2. Thiem in Not, er schaffte aber ein Break zum 5:3, gewann Satz 2 mit 6:3. Dann wurde Opelka am Rücken behandelt, spielte kurz mit Schmerzen weiter und gab auf. „Es war extrem schwer, weil die Bälle so hoch absprangen“, atmete Thiem auf. Achtelfinal-Gegner morgen ist Sieger aus Fognini (ITA) – Milman (AUS).

Top-Sand-Comeback von Roger Federer nach 3 Jahren: 6:2, 6:3 gegen Gasquet (FRA).