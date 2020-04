Thiem: 'Freue mich auf das Training'

Das lange Warten hat ein Ende: Dominic Thiem kehrt in Kürze auf den Tennisplatz zurück.

"Das sind unglaubliche News. Ich kann es kaum erwarten, bis es endlich wieder auf den Platz geht", so reagierte die Nummer 3 der Welt auf die Starterlaubnis seitens der Bundesregierung. Am Montag beendet Thiem seine Trainingspause und plant mit seinem "Spezi" Dennis Novak die Rückkehr auf den Platz. Auch die weiteren Davis-Cup-Kollegen Jurij Rodionov und Sebastian Ofner sind am Start.

Da die ATP-Tour aber bis mindestens 13. Juli gestoppt ist, wird der Niederösterreicher nicht gleich einen Vollstart hinlegen: "Ein volles Training starte ich aber erst wieder, wenn es einen realistischen Zeitplan gibt. "Aktuell überwiegt die Vorfreude auf ein Stück Normalität und mit seinen Kollegen Spaß zu haben.

International wird sich Thiem bis auf Weiteres nur auf der Playstation messen. Bei einem Online-Turnier nehmen 15 Stars teil (Murray, Nadal). Preisgeld: 150.000 Euro für einen guten Zweck.