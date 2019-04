Thiem: Mein Grand-Slam-Masterplan

Am Montag kehrte Dominic Thiem heim aus Barcelona. Im Gepäck: Die große silberne Sieges-Trophäe für den 13. Turniersieg - und viel Selbstvertrauen. "Das ist mein größter Sandplatztitel", strahlte der 25-Jährige, der als erst zweiter Österreicher nach Thomas Muster in der spanischen Metropole gewann. Der erste Erfolg von Muster? 1995. Wenige Wochen später kürte er sich zum ersten und bislang einzigen österreichischen Grand-Slam-Sieger. Eben das will Thiem ihm nachmachen. "In Paris zu gewinnen, ist mein Kindheitstraum." Im Vorjahr stand der Weltranglisten-5. im Finale, unterlag Sandplatzkönig Rafael Nadal, den er in Barcelona in zwei Sätzen eliminierte. "Ich bin derzeit gut drauf", lächelt Thiem. Vermutlich so gut wie noch nie zuvor.

Jetzt Heimat-Training, dann weiter nach Madrid

Bis zu den French Open sind es noch vier Wochen. Jetzt hat Thiem Turnierpause, trainiert mit Coach Nicolas Massu in der Südstadt. Danach warten die 1000er in Madrid und Rom. "Ich fliege dort mit viel Selbstvertrauen hin", weiß Thiem, der als einziger neben Roger Federer (SUI), der in Madrid sein Sand-Comeback feiert, zwei Saison-Titel holte. In den letzten beiden Jahren stand Thiem in Madrid je im Finale, heuer soll es mit dem ersten ATP-1000er-Titel auf Sand klappen. "Das Turnier liegt mir, die Bedingungen taugen mir dort wirklich extrem. Ich freue mich darauf." Thiem plant den nächsten Coup.