Thiem: Neuer Look nach Liebes-Aus

Seit Montag schuftet Thiem in Miami mit Fitness-Coach Duglas Cordero für die neue Saison: Bis zu fünf Stunden Training am Tag, meist sind die Einheiten am Sandstrand. Und das mit neuer Frisur: Thiem glänzt wie Bruder Moritz in Blond. Ein neuer Look nach dem Liebes-Aus mit Langzeitfreundin Kiki Mladenovic. Im November trennten sich die beiden nach über 2 Jahren.

Thiem macht heuer Jagd auf 1. Grand-Slam-Titel

Der in der kommenden Saison wert auf eine bessere Turnierplanung legt, wie Manager Herwig Straka bestätigt: "Wir werden dieses Wechselspiel aus Pause und Hochleistung ein bisserl stärker inszenieren." Auch, um Thiems Achillesferse, die Anfälligkeit von viralen Infekten, einzudämmen. Als erstes Event 2020 ist der neue ATP Cup geplant, ab 3. Jänner.