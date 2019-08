Thiem: Und jetzt Angriff auf die Top-3

Nach seinem Auftritt in Kitzbühel träumt Dominic Thiem von den Top 3 der Weltrangliste. Thiem ist als letzter Top-20-Spieler noch in Europa. Während sich die Elite bereits auf die US-Tour mit zwei ATP-1000-Turnieren und den US Open auf Hartplatz vorbereitet, begeistert unser Superstar die heimischen Tennisfans beim Sandplatz-Hit in Kitzbühel, wo er gestern sein Halbfinale gegen Sonego absolvierte.

Thiem in Kanada als Nummer zwei gesetzt

Der Niederösterreicher hebt direkt nach dem Turnier Richtung Kanada ab. Am Montag startet in Montreal der erste Hartplatzklassiker der US-Tour. Nach den Absagen von Federer und Djokovic bietet sich für den Niederösterreicher eine riesige Chance: Thiem wird an Nummer zwei der Setzliste geführt, einem Duell mit Superstar Rafael Nadal würde er bis zum Finale entgehen. Sollte er nach Indian Wells im März erneut ein Turnier der zweithöchsten Kategorie gewinnen, würden ihm nur noch 500 Punkte auf den Weltranglisten-Dritten Roger Federer fehlen.

Beim Klassiker in Cincinnati (ab 11. August) und den US Open (ab 26. August), bei denen sogar 2.000 Punkte vergeben werden, ist der große Sprung auf jeden Fall machbar.