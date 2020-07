Thiem bittet in Kitz zum Aufschlag

Nach Kitzbühel wartet Berlin

Thiem wird nach Kitzbühel zum nächsten Exhibition-Turnier nach Berlin weiterreisen. "Das wird auch interessant, weil es ist einmal auf Rasen, einmal auf Hardcourt mit der Location." Danach ist eine Woche Pause geplant, und es folgt die intensive Vorbereitung auf die zwei Turniere in New York (Cincinnati mit Schauplatz NY und US Open) - sofern sie stattfinden können. Verläuft alles nach dem neuen ATP-Plan, dann werden die Generali Open in Kitzbühel vom 8. bis 13. September in Szene gehen. In der zweiten US-Open-Woche übrigens.