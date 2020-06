Thiem gegen Rodionov wegen Regen abgesagt

Dominic Thiem hat am Dienstag auch sein viertes Match bei den "Generali Austrian Pro Series" in der Südstadt gewonnen. Bei starkem, drehendem Wind setzte sich der 26-Jährige gegen den 13 Jahre älteren Jürgen Melzer mit 6:3,6:2 durch. Auch Melzer hatte zuvor seine drei Gruppenspiele gewonnen. Beide stiegen in die nächste Phase dieses Tennisturniers für die heimische Elite auf.

Das schlechte Wetter macht auch dieses Mal einen Strich durch die Rechnung. Ursprünglich sollte das Match am Mittwoch um 16 Uhr beginnen. Durch die starken Regenfälle in der Südstadt wurde der heutige Spieltag komplett abgesagt! Wann das Mittwoch-Programm nachgeholt wird, steht noch nicht fest.

Modus bei Austrian Pro Series

Begonnen wurde bei den Herren mit vier Vierer-Gruppen, die innerhalb von acht Tagen ihre Spiele bestritten. Die besten 12 der 16 kommen weiter und spielen anschließend in vier Dreier-Gruppen. Am Ende bleiben acht Spieler übrig, die nach einer Gruppenphase wie bei den ATP Finals die vier Halbfinalisten ermitteln.

