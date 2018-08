Thiem gegen Taylor um Achtelfinale

Leichter Regen in New York City

Im letzten Spiel von Dominic Thiem herrschten sehr heiße und vor allem trockene Temperaturen in der Stadt um den "Big Apple". "Das waren richtig toughe Bedingungen. Es war so eine komische Hitze wie in der Sauna, nicht ganz luftfeucht. Eigentlich taugt es mir mehr, wenn es luftfeuchter ist", sagte ein sichtlich erleichterter Thiem nach seinem Einzug in die 3. Runde. Im Moment sind es angenehme 25 Grad Celsius in der Stadt von New York!