Thiem gewinnt Mega-Krimi gegen Federer

Dominic Thiem hat den Schweizer Tennis-Superstar Roger Federer drei Jahre nach dem Erfolg in Rom erneut auf Sand besiegt und das Halbfinale in Madrid erreicht.

Der 25-jährige Niederösterreicher bezwang den Basler bei dem Masters-1000-Turnier am Freitag mit 3:6,7:6,6:4 und spielt am Samstag gegen den als Nummer 1 gesetzten Serben Novak Djokovic um seinen Final-Hattrick in der spanischen Hauptstadt (ab 16 Uhr im oe24-LIVE-Ticker). Der Serbe geht gut ausgeruht in die Partie, sein geplanter Viertelfinal-Gegner Marin Cilic musste wegen einer Lebensmittelvergiftung w.o. geben.

Doch Thiem ist in dieser Form alles zuzutrauen. In einem wahren Tennis-Krimi gegen Federer musste Thiem auch zwei Matchbälle abwehren. Nach hartem Kampf zwang er den 20-fachen Grand-Slam-Sieger doch noch in die Knie. Damit gewinnt der Niederösterreicher auch die zweite Sandplatz-Partie gegen den Ausnahmekönner. Im Head-to-Head erhöht Thiem damit übrigens auf 4:2.

Federer bestritt erst sein drittes Match auf Sand seit fast drei Jahren, doch die fehlende Spielpraxis war ihm nicht anzumerken. Er setzte sein Vorhaben um und attackierte viel, während Thiem vorerst nicht zu seinem Spiel fand und nach Eigenfehlern haderte. Mit Fortdauer der Partie kamen die Qualitäten des Siegers von Indian Wells und Barcelona aber immer besser zur Geltung und Thiem reüssierte in dem spannenden, aber im Vergleich zu den beiden jüngsten Finali lange nicht so hochklassigen Duell.

Thiem vergibt viele Chancen

Es war für Thiem zunächst ein Match der vergebenen Chancen. Federer hatte im ersten Satz die zweite Breakchance (zum 2:0) genutzt. Der ÖTV-Davis-Cupper vergab beim gleichen Stand im zweiten Satz jedoch zwei Chancen und später drei weitere Möglichkeiten bei Aufschlag des Gegners zum 4:2. Dank einer deutlichen Steigerung vor allem beim Service kam Thiem aber ins Tiebreak.

Da lag der Weltranglisten-Fünfte 0:3 zurück, glich aus, vergab jedoch gegen den variantenreich spielenden Federer nicht weniger als fünf Satzbälle. Thiem wehrte aber auch zwei Matchbälle des Eidgenossen ab, ehe er das Tiebreak nach 15 Minuten mit den sechsten Satzball abschloss. Federer hatte Thiem diese Chance mit einem Netzangriff nach seinem zweiten Service ermöglicht und war passiert worden.

Im Entscheidungssatz gelang es Thiem schon früh, die wichtigen Punkte zu holen. Er nahm dem Rekord-Gewinner von 20 Grand-Slam-Turnieren nach 40:0-Führung mit der dritten Chance den Aufschlag zum 2:1 ab und machte gleich anschließend zwei Breakchancen Federers zunichte. Indem er einen Aufschlagverlust zum 4:4 mit aggressivem Spiel und dem sofortigen Rebreak zum 5:4 beantwortete, bewies Thiem auch psychische Stärke und unbedingten Siegeswillen.

ÖTV-Star mit Wucht und Power zum Sieg

Er verwandelte nach 2:10 Stunden seinen zweiten Matchball und bestätigte mit dem vierten Erfolg im sechsten Duell mit dem 101-fachen Turniersieger den jüngsten Erfolg auf Hartplatz im Finale von Indian Wells. "Es ist so speziell gegen ihn", sagte Team auf ServusTV. "Es war jeder einzelne Punkt extrem herausfordernd, denn es ist so schnell hier. Ich habe am Anfang große Probleme mit dem Return und mit dem Aufschlag gehabt. Ich bin aber immer besser geworden mit meinem Aufschlag, es war auch ein bisschen Glück im Tiebreak. Im dritten Satz war es richtig gutes Tennis. Ich habe gut serviert bei diesen beiden Matchbällen, die er hatte."

Gegen Djokovic, gegen den er heuer noch nie gespielt hat, weist Thiem eine negative Bilanz von 2:5 auf. Die zwei jüngsten Duelle hat der Lichtenwörther im Achtelfinale von Monte Carlo im Vorjahr und im Viertelfinale der French Open 2017 (jeweils auf Sand) aber in je drei Sätzen gewonnen. "Das wird die nächste ganz große Herausforderung", erklärte Thiem. "Das wird schwierig und der nächste ganz große Gegner."

