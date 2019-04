Thiem greift heute nach Titel in Barcelona

Großer Triumph gegen Nadal

Dominic Thiem hat am Samstag den spanischen Tennis-"Sandplatzkönig" Rafael Nadal zum vierten Mal in seiner Karriere besiegt. Der 25-jährige Niederösterreicher zog mit einem verdienten 6:4,6:4-Erfolg gegen den topgesetzten Spanier ins Barcelona-Finale ein. Ein toller Sieg für den ÖTV-Star! Nadal gab sich als fairer Verlierer. "Ich war absolut konkurrenzfähig, aber er hat großartig gespielt und alles so gemacht, wie er es machen muss, um Erfolg zu haben", sagte der Spanier. Er selbst habe das Match genossen. "Ich habe mich das erste Mal wieder richtig gut gefühlt und bin happy, dass ich in dieser Woche einen Schritt nach vorne gemacht habe", so der 32-Jährige.