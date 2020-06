Thiem heute gegen Dimitrov um Gruppensieg gefordert

Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem spielt heute ersten Adria-Station in Belgrad um den Gruppensieg - damit könnte er im Finale morgen auf Novak Djokovic treffen.

Thiem hat gestern beim Adria Cup auch sein zweites Match gewonnen. Er setzte sich in der Night-Session bei vollem Stadion gegen den Serben Dusan Lajovic mit 1:4,4:1,4:3(6) durch und führt die Tabelle der Gruppe B an. Heute geht es gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow um den Gruppensieg.

Nach dem Match meinte Thiem am Stadionmikrofon: "Es hat Spaß gemacht. Tut mit leid, dass ich ihn besiegt habe, aber ich glaube, wir haben beide großen Spaß gehabt. Ein voller Center Court ist ein Traum für jeden Spieler".

Corona bei Adria-Tour erstaunlicherweise kein Thema

Von Abstandhalten, Maskentragen oder speziellen Hygienemaßnahmen ist, bei der von Novak Djokovic veranstalteten Adria Tour, nichts zu sehen. Ein Zustand, der auch kritisch beobachtet wird, zumal die Profi-Touren ATP und WTA nach wie vor still stehen.

Thiems nächster Gegner Dimitrow hat Sieg und Niederlage zu Buche stehen. Gegen Lajovic gewann er 4:3(2),3:4(5),4:1, gegen den für den verletzten Damir Dzumhur eingesprungenen Ersatzspieler Nikola Milojevic (SRB) unterlag er überraschend 1:4,3:4(4).

Djokovic oder Zverev im Finale

In Gruppe A gewann Novak Djokovic sein erstes Match gegen Landsmann Viktor Troicki in zwei Sätzen. Der Serbe steht aber heute nach einer überraschenden Niederlage gegen Krajinovic in seinem letzten Gruppenspiel gegen Alexander Zverev allerdings unter Druck. Zverev konnte seine Partien Troicki und Krajinovic jeweils für sich entscheiden.

Dieses Match zwischen Djokovic und Zverev wird vor unmittelbar vor dem Thiem-Match stattfinden. Thiem wird also seinen Finalgegner wissen, wenn er in die Partie gegen Dimitrov geht.

Das Finale ist nach einer kurzen Pause für heute 20.00 Uhr angesetzt. Gespielt wird bei der Adria Tour mit kurzen Sätzen auf vier gewonnene Games.