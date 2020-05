Thiem heute gegen Kopp gefordert

Tennis-Star Dominic Thiem schlägt wieder bei der Austrian Pro Series auf. Heutiger Gegner: Sandro Kopp

Am Montag und Dienstag hatte noch Regen die Auftaktpartie von Dominic Thiem verhindert, am Mittwoch war es dann so weit - bei Sonnenschein und guten Bedingungen. "Für das, dass es durchgeregnet hat, war der Boden ziemlich hart, der Ball ist extrem hoch abgesprungen. Für mich waren die Bedingungen wie maßgeschneidert. Ich habe mich echt gut gefühlt", resümierte die Nummer drei der Welt. In seinem ersten Gruppenspiel gegen Lucas Miedler stellte Thiem seine Favoritenrolle bei den "Generali Austrian Pro Series" souverän unter Beweis. Der heimischen Nummer fünf ließ der Tennis-Star mit 6:1,6:2 keine Chance.

Heutiger Gegner ab 17:30 Uhr ist Sandro Kopp. In den aktuellen ATP-Charts ist der erst 19-Jährige an Position 801 notiert. 2019 lieferte der Youngster in der Qualifikation für Kitzbühel eine Talentprobe ab, verlor aber in Runde zwei gegen Hugo Dellien aus Bolivien.



Thiem - Kopp 1:1