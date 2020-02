Thiem in Weltrangliste weiter Vierter

Auf Legende Roger Federer fehlen Österreichs Nummer 1 nur 85 Punkte.

Die Turnierwoche nach den Australian Open hat an der Spitze der Tennis-Weltranglisten keine Veränderungen gebracht. Der wie alle anderen Topstars pausierende Dominic Thiem ist unverändert nur 85 Punkte hinter Roger Federer Vierter. Dennis Novak hielt sich nach seinem Erstrunden-Out in Montpellier als 96. noch in den Top 100.

Neue rot-weiß-rote Nummer vier hinter Sebastian Ofner (158.) ist Jurij Rodionov (232.), der durch seinen Challenger-Titel in Dallas über 100 Positionen gutmachte.