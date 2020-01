Thiem kassiert 2,5 Millionen Euro bei Melbourne-Sieg

Der 26-jährige Niederösterreicher ist durch Preisgelder bereits Multimillionär.

Wien. Allein der Sieg im Halbfinale in Melbourne brachte Dominic Thiem ein Preisgeld von 1,3 Millionen Euro ein. Schlägt er am Sonntag Novak Djokovic und erringt den Sieg im Grand-Slam-Turnier in ­Melbourne, heimst er 2,5 Millionen Euro ein.

In seiner bisherigen Karriere hat Thiem allein an Preisgeldern rund 20 Millionen Euro verdient. Eine weitere, mit Sicherheit im oberen einstelligen Bereich liegende Millionensumme kommt an Einnahmen aus Thiems zahlreichen Sponsorenverträgen dazu. Zu nennen ist da etwa der Autohersteller Kia, die Nobel-Uhren-Marke Rolex, die Bank Austria, Tennis-Ausrüster Babolat und einige mehr.

Thiem kämpft am Sonntag um ersten Grand-Slam-Titel

Dominic Thiem hat am Freitag seinen großartigen Lauf fortgesetzt und wieder ein Stück Tennis-Geschichte geschrieben. Als erster Österreicher steht Thiem im Einzel-Finale der Australian Open in Melbourne. Thiem besiegte den Deutschen Alexander Zverev nach 3:42 Stunden mit 3:6,6:4,7:6(3),7:6(4) und spielt am Sonntag gegen Titelverteidiger Novak Djokovic (SRB-2) um seinen ersten Grand-Slam-Titel.

Für Thiem ist es nach den French Open 2018 und 2019 sein drittes Endspiel bei einem der vier Major-Turniere. Er klopft nun schon an die Top 3 an, im "Live-Ranking" liegt nur noch 85 Punkte hinter dem drittplatzierten Roger Federer (SUI). Sollte er den Titel am Sonntag holen, knackt Thiem als Dritter erstmals die Top 3. Thiem hat nun ein Preisgeld von 1,27 Mio. Euro (brutto) sowie 1.200 ATP-Punkte sicher.

Thiem wäre bei einem Sieg über Djokovic der erst zweite Österreicher nach Thomas Muster (French Open 1995), der bei einem der vier Grand-Slam-Turniere im Einzel triumphiert. Er hat gegen Djokovic eine 4:6-Bilanz im Head-to-Head, hat aber zuletzt zweimal (French-Open-Halbfinale und ATP Finals jeweils 2019) knapp gewonnen.

Der nunmehr dreifache Major-Finalist, der auch bei den ATP Finals in London im vergangenen November ins Endspiel vorgedrungen war, freute sich sehr. "Ich bin überglücklich natürlich. Die Partie war von Anfang an auf Messers Schneide. Ich denke, wir haben beide ein bisserl nervös begonnen - eh klar beide im ersten Halbfinale hier", erklärte Thiem im ServusTV-Interview.

Nun geht es am Sonntag gegen den zweiten der "big three". Djokovic ist Titelverteidiger und siebenfacher Champion "down under". "Ich hab bis jetzt meine zwei Grand-Slam-Finali in Paris gegen Nadal gespielt, der zum damaligen Zeitpunkt zehn bzw. elfmal das Turnier gewonnen hat. Am Sonntag gegen Djokovic, der hat das Turnier sieben Mal gewonnen. Ich spiele immer gegen die Könige von demjenigen Grand-Slam-Turnier, aber es ist die ultimative Herausforderung", sagte Thiem zur nächsten Riesenhürde.