Thiem legt sich mit Stars an

Dominic Thiem ist kein Fan vom von Djokovic, Federer & Co. geplanten Hilfsfonds.

Weil Spieler jenseits der Top 250 während der Coronakrise um ihr Einkommen bangen, planen die Tennisstars Novak Djokovic, Roger Federer und Rafael Nadal, einen Hilfsfonds zu gründen. Dominic Thiem ist kein Fan davon: "Ich will nicht gezwungen werden, wem ich helfe." Dafür gab's Kritik, auch im Ausland. "Thiem legt sich mit Federer und Djokovic an", titelt der Schweizer Blick. Trotzdem bleibt Thiem bei seiner Kritik: "Dadurch, dass ich selber lang auf der Future-Tour war, weiß ich, dass es viele Spieler gibt, die ich nicht unterstützen würde."

»Muskelkater« nach ersten Tenniseinheiten

Erfrischend ehrlich schildert Thiem seine ersten Tennis-Einheiten nach der Corona-Pause in Alt Erlaa: "Ich hatte einen unfassbaren Muskelkater. Ich hab's nicht glauben können, dass der Körper die ganzen Bewegungen vergessen hat. Dabei hab ich mich ja daheim fit gehalten " Was die Nr. 3 der Welt allerdings zugibt: "Ich hab es nicht so genau mit der Ernährung, hab viel Schokolade gegessen." Und: "Es war völlig egal, wann ich schlafen gegangen oder aufgestanden bin."