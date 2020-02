Thiem nach Final-Niederlage mit emotionalen Apell

Dominic Thiem sorgte für einen Gänsehaut-Moment bei seiner Rede nach der bitteren Final-Niederlage.

Am Ende hieß der Sieger der Australian Open Novak Djokovic, doch Dominic Thiem begeisterte die Welt mit einem emotionalen Interview nach dem Final-Krimi. Der Niederösterreicher vergaß nicht an die Buschfeuer-Katastrophe in Australien zu erinnern. "Es gibt sehr viel wichtigere Sachen im Leben als das, was wir hier machen. Australien hat aufgrund der Buschfeuer eine harte Zeit zu durchleben. Das Turnier ist eine schöne Ablenkung gewesen. Ich hoffe, dass die Tiere und die Umwelt sich bald wieder erfangen und das Australien so etwas nie wieder erleben muss."

Monat Jänner ein Horror für die ganze Welt