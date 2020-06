Thiem schaltet auch Berrettini aus

Tennis-Ass Dominic Thiem ist erneut beim 'Ultimate Tennis Showdown' gefordert gewesen.

Dominic Thiem hat beim Exhibition-Turnier "Ultimate Tennis Showdown" in Biot bei Nizza im vierten Spiel den dritten Sieg geschafft. Der Weltranglisten-Dritte besiegte den Italiener Matteo Berrettini am Sonntag 3:1. Am Samstag hatte er den Belgier David Goffin ebenfalls 3:1 geschlagen.

In Frankreich werden anders als auf der vielkritisierten Adria-Tour in Belgrad wegen der Coronavirus-Pandemie sichtbare Hygienevorschriften umgesetzt und abseits des Courts Masken getragen. Die Spieler verzichten auf Handshakes und kreuzen am Netz nur ihre Schläger.



