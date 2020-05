Thiem schlägt ab heute wieder auf

Dominic Thiem schlägt ab heute bei den Generali Austrian Pro Series in der Südstadt auf.

Eigentlich sollte Dominic Thiem seit wenigen Tagen in Paris sein und sich auf die French Open vorbereiten. Nun spielt er bei der neu ins Leben gerufenen Generali Pro Series. Thiem eröffnet heute (ab 12 Uhr im oe24-LIVE-Ticker) gegen David Pichler (ATP-479). Die weiteren Gegner in Gruppe A sind Lucas Miedler (Di., ab 16 Uhr im oe24-Live-Ticker) und Sandro Kopp (Mi., ab 16 Uhr im oe24-LIVE-Ticker). Insgesamt 151.750 Euro werden bei der Pro Series mit 16 Herren und 8 Damen ausgeschüttet. "Es hilft uns sehr, wenn so eine Serie in der Südstadt stattfindet, weil du weißt, du kannst wieder auf etwas hintrainieren", so Vater Wolfgang Thiem.

