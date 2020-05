Thiem startet am 25. Mai wieder durch

Aufschlag zurück Richtung Normalität: Ab 25. Mai startet Tennis-Österreich neu durch.

Südstadt. Der Tennis-Zirkus ist zurück - zumindest national! Während die internationalen Turniere zumindest bis 13. Juli abgesagt sind, geht es in Österreich ab 25. Mai heiß her. Wolfgang Thiem, Alexander Antonitsch und Jürgen Melzer haben die Generali Austrian Pro Series ins Leben gerufen. Die besten 16 Herren und besten 8 Damen Österreichs fordern einander in der Südstadt, um das Gesamtpreisgeld in Höhe von 151.770 Euro wird in zwei Gruppenphasen mit anschließendem Finalturnier gespielt.

Mit dabei: Superstar Dominic Thiem, Nummer 3 der Welt. Dazu starten Dennis Novak, Sebastian Ofner, Jurij Rodionov, Jürgen Melzer, Lucas Miedler & die Doppelspezialisten Philipp Oswald und Tristan-Samuel Weißborn. Bei den Damen schlagen u.a. Barbara Haas und Tamira Paszek auf.

Spiele von Thiem live im Free-TV

Das Turnier dauert fünf Wochen, insgesamt 100 Spiele sind geplant. Veranstalter Antonitsch jubelt: "Wir sind irrsinnig glücklich, dass wir das hinbekommen haben. So können unsere Spieler, die ja derzeit keine Einnahmen haben, bisschen ein Geld verdienen." Die Spiele sind international vermarktet, alle werden live gestreamt. Ausgewählte Partien von Thiem sind sogar live auf ServusTV. "Jeder in Österreich lechzt nach Live-Sport", jubelt Antonitsch.

"Ein erster Schritt zurück in Richtung Normalität"

ATP und ÖTV sind in die Pläne eingebunden. "Es ist ein großes Event", so Antonitsch, der klarstellt: "Wir werden alle Auflagen einhalten." Heißt: ohne Zuschauer vor Ort, ohne Ballkinder oder Linienrichter. Nur ein Stuhlschiedsrichter ist dabei. "Ich hoffe, das ist ein erster Schritt zurück Richtung Normalität", so Antonitsch.

Turnierdirektor von Kitzbühel Alex Antonitsch umarmt Thiem bei seinem Turniersieg über die goldene Gams

Kitz-Turnierboss und Austrian-Pro-Serie-Gründer Alexander Antonitsch im ÖSTERREICH-Talk:



ÖSTERREICH: Herr Antonitsch, wie groß ist die Vorfreude auf die Austrian-Pro-Serie?

Alexander Antonitsch: Wir sind irrsinnig glücklich, dass wir das hinbekommen haben. Das Projekt ist richtig cool - sowohl für Spieler als auch Fans. Die Profis können Matchpraxis sammeln und ein bisschen Geld verdienen. Die Zuschauer dürfen sich auf spannende Spiele im TV freuen, jeder in Österreich lechzt nach Live-Sport.

ÖSTERREICH: Wie wird sichergestellt, dass alle Vorgaben eingehalten werden?

Antonitsch: Wir werden uns an alle Vorgaben der Regierung halten. Heißt: Nur die zwei Spieler und ein Schiedsrichter sind bei den Spielen dabei, ansonsten keine Zuschauer, Linienrichter, Journalisten oder Ballkinder. Den Platz in der Südstadt werden wir sichtgeschützt absperren. Wir nehmen die Verantwortung sehr ernst. Ich hoffe, das Turnier wird ein erster Schritt zurück Richtung Normalität.

ÖSTERREICH: Apropos Normalität: Gibt es heuer im Juli Tennis in Kitzbühel?

Antonitsch: Das wird uns die ATP am 15. Mai mitteilen. Wir wollen unbedingt spielen, haben mehrere Pläne: Auch ein Kitzbühel-Turnier im September ist machbar. Aber: Auch wenn es heuer nicht gehen sollte, wird das Turnier überleben.

Philipp Scheichl