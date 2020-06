Thiem startet gegen Dzumhur in 'Djoker'-Turnier

Nach den nationalen Matches bei den Generali Pro Series, startet Dominic Thiem heute international durch.

Österreichs Tennis-Ass startet in Belgrad die "Adria Tour" - eine Exhibition Tour organisiert von Novak Djokovic. Heute stehen für Thiem die ersten beiden von drei Gruppenspielen am Programm. Um 15 Uhr trifft Thiem auf Damir Dzumhur (107 im ATP-Ranking). In der Night Session ist Thiem ab 20 Uhr gegen Dusan Lajovic im Einsatz.

Gespielt werden kurze Sätze auf vier gewonnene Games.

Nach Belgrad stehen weitere Turniere in Zadar (20./21. Juni), Montenegro (27./28. Juni) und Banja Luka (3./4. Juli) am Programm. Thiem ist allerdings nur beim ersten Stopp in Belgrad mit dabei. Die Einnahmen aus diesen Turnieren kommen karitativen Zwecken zu Gute.

