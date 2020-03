Thiem statt Federer! Video löst Shitstorm aus

Am Montag war es soweit. Domic Thiem löste den bis dato Drittplatzierten, Roger Federer, im ATP-Ranking ab. Gleichzeitig tauchte ein Video-Clip im Netz auf, der für große Aufregung sorgte. "Tennis TV" veröffentlichte auf Twitter ein Animations-Video, das zeigt, wie Thiem und Federer die Podestplätze "tauschen". Genauer gesagt stößt der ÖTV-Star die Schweizer Tennis-Legende herunter.

Ein Riesen-Shitstorm war die Folge! „Das Video ist Müll. Ihn auf diese Weise zu missachten, sei eine Schande für den Tennis-Sport“, schrieb ein wütender User bei „Tennis TV“. Ein anderer meint: „Man hätte Thiem auch ohne diesen respektlosen Clip gratulieren können!“

Bei all der Aufregung um den Clip darf man eines nicht vergessen: Domink Thiem wird den Tennis-Thron weiter angreifen. Bei seinen nächsten Auftritten beim Masters-1000-Turnier in Indian Wells (12.-22. März) und Miami (25. März-5. April) kann man einiges erwartenIm kalifornischen Indian Wells hatte der Niederösterreicher im Vorjahr triumphiert und ist Titelverteidiger.

