Thiem tauscht Racket gegen Contoller

In der Corona-Isolation feilt Dominic Thiem an seinen Fähigkeiten an der Konsole.

Was macht Dominic Thiem in der Corona-Krise? Auch die Tennis-Welt liegt derzeit auf Eis, der 26-Jährige kehrte deshalb in seine Heimat nach Niederösterreich zurück.

Dort wird Thiem jetzt zum Quarantäne-Zocker, tauscht den Tennisschläger gegen den PlayStation-Controller. "Ich versuche mich zu beschäftigen, trainiere daheim und habe meine FIFASkills schon um einiges verbessert", richtete unser Tennis-Ass via Instagram aus.

Mit welchem Team er da wohl spielt? "Der Controller hat die richtige Farbe", so Thiem mit Augenzwinkern. Nämlich blau, so wie die Klubfarben seines Lieblingsfußballvereins Chelsea.

Tennis-Star mit Appell an Fans

"Ich treffe auch Freunde, natürlich nur virtuell, um zu spielen oder sich zu unterhalten", stellte Thiem klar. "Wir leben gerade in sehr schwierigen Zeiten. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns alle an die Regeln halten, damit wir bald unser normales Leben zurückbekommen." Der Tennis-Hero appelliert an seine Anhänger: "Das Wichtigste ist, dass jeder zu Hause bleibt und so mithilft, dass wir alle gesund bleiben."

Und wer weiß: Bei so viel Zeit zum PlayStation-Spielen könnte Thiem vielleicht sogar noch zum Profi-Zocker werden.