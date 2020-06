Thiem trifft auf Youngster Neumayer

Thiem-Party hängt wohl noch nach

Thiem war bei seinem gestrigen Duell mit Alex Erler die Strapazen des Wochenendes ein wenig anzusehen. Der Weltranglistendritte wirkte nicht so spritzig und musste so den ersten Satz abgeben. Dann aber fand Thiem besser ins Spiel und ließ in Satz zwei und drei nichts anbrennen.

