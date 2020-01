Thiems zweite Runde in der Früh angesetzt

Dominic Thiem spielt sein Zweitrunden-Match bei den Australian Open gegen Lokalmatador Alex Bolt im drittgrößten Stadion der Anlage.

Dominic Thiem wird sein Zweitrunden-Match bei den Australian Open in der Nacht auf Donnerstag (ca. 5:00 Uhr unserer Zeit hier im oe24-LIVE-Ticker) in der Melbourne Arena, dem drittgrößten Stadion im Melbourne Park, bestreiten.

Der 26-jährige Niederösterreicher spielt in der dritten Partie nach 11 Uhr Ortszeit (1:00 Uhr unserer Zeit) gegen den australischen Wild-Card-Starter Alex Bolt.

Das erste Spiel des Tages in der Melbourne Arena bestreiten Donna Vekic (CRO/19) und Alize Cornet (FRA). Danach steht das Damen-Doppel Moore/Sharma (AUS) gegen Barty/Görges (AUS/GER) auf dem Programm.

Thiem ist gewarnt

Dass eine eindeutige Ausgangssituation nicht zwingend zu einem Favoritensieg führen muss, weiß Thiem aus eigener Erfahrung. Vor knapp zwei Jahren unterlag er dem erstaunlichen Tennys Sandgren, der auch anno 2020 mit dem Erfolg gegen Matteo Berrettini eine Duftmarke hinterlassen hat. Und hätte es noch einer Erinnerung bedurft, dann war Tommy Paul so frei: Der US-Amerikaner besiegte am Mittwoch in einem Thriller Grigor Dimitrov im Tiebreak des fünften Satzes. Und das, nachdem der Bulgare schon auf das Match serviert hatte.

Dritte Runde gegen Anderson oder Fritz

Dominic Thiem wird also gewarnt sein - was im Erfolgsfall auch für den potenziellen Drittrunden-Gegner gilt. Denn der wird im Match zwischen Kevin Anderson und Taylor Fritz ermittelt. Anderson ist historisch betrachtet ein Stachel im Fleisch des Österreichers, Fritz hat sich im vergangenen Jahr noch einmal erheblich gesteigert - und Thiem beim Laver Cup in Genf besiegt.

Zunächst aber steht für Österreichs Nummer eins die Partie gegen Alex Bolt an.