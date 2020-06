Thiem kommt gerade aus Belgrad

Gerade hat Dominic Thiem bei der Adria Tour in Belgrad gegen Filip Krajinovic noch das Mini-Turnier gewonnen, jetzt muss der Turnierfavorit bei den Generali Austrian Pro Series gegen Alexander Erler ran. Außerdem sind in der Gruppe A noch Dennis Novak und Lukas Neumayer vertreten. Thiem hat in der Südstadt bislang ein Match verloren - in der zweiten Gruppenphase gegen Sebastian Ofner.

Im Gegensatz zur Tennis-Party in Belgrad wo vor vollen Trübunen aufgeschlagen wurde, wird in Österreich ohne Fans gespielt. Und im gewohnten Best-of-Three-Modus mit Sätzen bis sechs.