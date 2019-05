Zeigt Fognini hier Thiem den Mittelfinger?

Einerseits charmant und lustig, andererseits temperamentvoll und unfair. So präsentierte sich Fabio Fognini auch bei der Niederlage im Madrid-Achtelfinale gegen Dominic Thiem. Er lamentierte viel, jammerte und maulte, sprach viel und oft mit dem Referee. Alles nicht boshaft, dazwischen gab es auch Lacher, bei einer Geste allerdings hört sich der Spaß wohl auf.

In einer heiklen Phase lief wenig für den Italiener. Fognini war wütend, spuckte auf den Platz und kratzte sich am Auge... mit dem Mittelfinger und wohl ganz bewusst. Der Referee ahndete die Geste nicht, doch sie ist unmissverständlich. Die Frage ist wem sie galt. In Frage kommen der Schiedsrichter, Thiem oder Thiem-Coach Nicolas Massu.

Mehr zum Thema Madrid Bärenstarker Thiem steht im Viertelfinale ÖTV-Star zieht nach Sieg gegen Fognini ins Viertelfinale von Madrid ein.

In den sozialen Netzwerken wird gemutmaßt, dass die Geste Richtung Massu ging. Der leidenschaftliche Trainer Thiems hätte ebenfalls provoziert.