Jungstar fordert Thiem in Berlin

Dominic Thiem trifft in Berlin auf den erst 18-jährigen Jungstar Jannik Sinner.

+++ Letzte Info: Thiem-Partie als dritte Partie nach 12 Uhr angesetzt - Beginn um 16 Uhr anvisiert +++



Das erhoffte Kräftemessen mit dem Altstar bleibt Dominic Thiem bei seiner Rückkehr auf Rasen verwehrt. Österreichs Tennis-Star trifft beim "bett1Aces"-Einladungsturnier in Berlin am Dienstag auf den 18-jährigen Südtiroler Jannik Sinner, der sich am Montag gegen den kurzfristig aus der Tennispension zurückgekehrten Tommy Haas (42) knapp aber doch mit 6:4,3:6,10:8 durchsetzte.



Thiem ist im Sechs-Mann-Feld topgesetzt und steigt im Halbfinale ein. Das andere bestreiten Matteo Berrettini (ITA) und Roberto Bautista Agut (ESP).

Mit Kitzbühel spielt Thiem also eine Art "Mini-Grand-Slam". Von der Höhenlage auf Sand in Kitzbühel zu seinem ersten Rasenmatch seit Wimbledon 2019 sei "schon eine große Umstellung", meinte der dreifache Grand-Slam-Finalist am Montag bei einer Pressekonferenz. "Aber ich fühle mich wohl, habe auch sehr viele Matches gespielt und war in Nizza auf Hartplatz, in Österreich auf Sand...

Thiem - Sinner: -:- (dritte Partie nach 12 Uhr)



Thiem gegen Sinner HIER im Sport24-LIVE-Ticker: