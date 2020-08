Roger Federer begeistert Fans mit 'Rooftop-Tennis'

Während des "Lockdowns" in Italien im April begeisterte ein Video zweier junger Tennisspielerinnen aus Finale Ligure ganz Italien, die sich Bälle von Hausdach zu Hausdach zuspielten. Das Kunststück war, den Ball nicht auf die Straße fallen zu lassen.

Das Video, in dem die beiden Nachwuchsspielerinnen Vittoria Oliveri (13) und Carola Pessina (11) den Ball mit Bravour zwischen ihren Terrassen hin und herspielten, schickten die beiden Freundinnen ihrem Trainer Dionisio Poggi, der es in sozialen Netzwerken postete. Die Aufnahme wurde von der offiziellen Seite der Tennis-Profi-Organisation ATP übernommen und begeisterte Millionen von Menschen weltweit, darunter auch Tennis-Star Roger Federer. Dieser beschloss, die beiden Mädchen zu überraschen.

Two girls, aged 13 and 11, played a rooftop tennis match during lockdown. The video went viral.



Roger Federer surprised them with a visit. Their reaction when they realise he's on their rooftop is priceless.



What an adorable video ♥️pic.twitter.com/t5hwtRD5gM