Thiem besiegt Top-Talent und steht im Finale

Dominic Thiem besiegt in Berlin den erst 18-jährigen Jungstar Jannik Sinner.

Am Weg zum vierten Finale in Folge rang Dominic Thiem in Berlin den jungen Südtiroler Jannik Sinner nieder: 6 :3, 7:6 für Österreichs Tennis-Ass leuchtete es am Ende vom Scoreboard. Damit kommt's am Mittwoch im Finale zum Showdown gegen Matteo Berrettini, der sich gegen Roberto Bautista Agut 4:6, 6:3, 10:6 durchsetzte.

+++ Die Partie Thiem gegen Berrettini am Mittwoch ab 16 Uhr im Sport24-LIVE-Ticker +++

Das Duell Thiem vs Berrettini verspricht Spannung pur: 2:2 steht's im Head-to-Head der beiden Top-10 Spieler. Das bisher letzte offizielle Duell, 2019 bei den ATP-Finals in London, entschied Berrettini 7:6, 6:3 für sich. Kurz davor, im Semifinale der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle, siegte Thiem mit 3:6, 7:5, 6:3. Auch kürzlich beim „Ultimate Tennis Showdown“, einer Exhibition in Biot bei Nizza, behielt Thiem die Oberhand.

Berrettini, der vergangenes Jahr u.a. das Rasenturnier in Stuttgart gewann, hat auf der ATP-Tour drei Titel auf seinem Konto. Thiem, mit 26 um zwei Jahre älter als sein Finalgegner, hält bisher bei 16 Turniersiegen. Während der Österreicher seit vielen Jahren zu den besten zehn Tennisspielern der Welt gehört, legte Berrettini vergangenes Jahr einen kometenhaften Aufstieg hin. Zu Beginn 2019 noch auf Platz 54, knackte der gebürtige Römer am 28. Oktober erstmals die Top-10.

Nach einem Tag Pause am Donnerstag geht es in Berlin mit Turnier Nr. 2 weiter. Von Freitag bis Sonntag wird in einem Hangar am Flughafen Tempelhof auf Hartplatz gespielt. Als top-gesetzter Spieler greift Dominic Thiem erst am Samstag zum Schläger.

Die Partie zum Nachlesen hier im Sport24-LIVE-Ticker: