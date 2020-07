Thiem dank Corona noch stärker

Dominic Thiem ist einer der großen Sieger der erzwungenen Corona-Pause.

Das Wetter machte dem Top-Event in Kitzbühel einen Strich durch die Rechnung. Dominic Thiem spielte nach einigen Regen-Verschiebungen am Samstag im Finale seines eigenen Turniers gegen den Russen Andrei Rubljow. Schon bevor unser Superstar am Centre-Court im Endspiel endlich aufschlagen konnte, war eines klar: Er ist der Gewinner der Corona-Zwangspause. Seine Bilanz bei den kurzfristig ins Leben gerufenen Show-Turnieren lässt sich sehen: Mit 21 Siegen und nur zwei niederlagen stand der Niederösterreicher in drei "Corona-Endspielen".

Nächste Woche geht es noch zum Mega-Event in Berlin, wo auf Rasen im Steffi-Graf-Stadion und auf Hartplatz am Flughafen Tempelhof gespielt wird. Vor allem die Umstellung auf Hartplatz ist jetzt extrem wichtig. Auch in Deutschland zählt für Dominic Thiem nur der Sieg. Danach ist der Fokus voll auf die US Open ab 31. August gerichtet.

Brisantes Duell winkt bei letztem Corona-Turnier

Umso wichtiger ist, dass Thiems Trainer Nicolas Massu endlich wieder einreisen durfte. Das Erfolgs-Duo ist wieder vereint. In der Corona-Pause hat der 26-Jährige offensichtlich viel zeit in der Kraftkammer verbracht. Jetzt geht es noch um den Feinschliff am Tennisplatz. Denn in den USA plant der Niederösterreicher den nächsten Angriff auf die Weltspitze. Das Ziel ist klar: Die Nummer eins der Weltrangliste.