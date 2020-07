Thiem gegen Bautista-Agut um Finaleinzug in Kitzbühel

Thiem will seinen Siegeszug in Kitzbühel fortsetzen und kämpft heute um ein Finalticket bei seinem eigenem Show-Turnier "Thiems 7".

Der Halbfinal-Gegner von Dominic Thiem bei dessen Einladungsturnier "Thiems's 7" in Kitzbühel heißt heute Roberto Bautista Agut (ESP-3).

Drei Gruppenspiele hat Thiem bereits in den Beinen. Gegen Casper Ruud (NOR), Andrey Rublev und Jan-Lennard Struff (GER) gewann er jeweils ohne Satzverlust und beeindruckt Fans und Zuschauer in der Gamsstadt.