Thiem im Duell gegen 'Tennis-Oldie' Haas

Im Halbfinale des zweiten Show-Turniers in Berlin trifft Tennis-Ass Dominik Thiem auf den Deutschen Thommy Haas.

Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem bekommt nun doch sein Duell mit Tommy Haas - das erste und wohl auch letzte. Der 42-Jährige gewann bei seinem Kurz-Comeback diese Woche beim Einladungsturnier in Berlin am Freitag auf dem in einem Hangar des Flughafens Tempelhof verlegten Hartplatz gegen seinen deutschen Landsmann Jan-Lennard Struff 7:6(5),7:6(3). Thiem und Haas spielen am Samstag.

Schon im Halbfinale in der ersten Wochenhälfte auf dem Rasen des Steffi-Graf-Stadions hätte sich Thiem Haas als Halbfinalgegner gewünscht, da hatte sich im Viertelfinale aber Jannik Sinner durchgesetzt. Thiem besiegte den Südtiroler und am Mittwochabend im Endspiel auch den Italiener Matteo Berrettini.

Thiem* - Haas 7:6(4), 1:0



erster Aufschläger im 2. Satz