Thiem steht nach Krimi im Finale bei Kitz-Show

Thiem verliert 1. Satz!

In einem spannenden Tie-Break muss sich Thiem geschlagen geben. Der erste Satz geht an den Spanier und der Niederösterreicher ist sichtlich verärgert, lässt seinen Frust am Schläger raus. Thiem holt sich in der Pause eine kurze Hilfe von Coach Nicolas Massu (Ein Coaching während des Matches ist hier erlaubt.). Die Devise: Nicht zu sehr auf die Rückhand des Spaniers versteifen und die eigenen Schläge konsequent zu Ende spielen und neu fokussieren.