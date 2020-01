Bryant-Crash: Die letzten Funksprüche aus dem Cockpit

Basketball-Legende Kobe Bryant ist im Alter von nur 41 Jahren ums Leben gekommen.

Kobe Bryant ist tot. Die Basketball-Legende ist am Sonntag bei einem Hubschrauberabsturz gemeinsam mit acht weiteren Personen ums Leben gekommen. Ebenfalls unter den Opfern: Kobes 13-jährige Tochter Gianna. Sie war gemeinsam mit ihrem Vater auf dem Weg zu Bryants Mamba Academy - angelehnt an seinen Spitznamen "Black Mamba". Sie wollten das tun, was beide so liebten: Basketball spielen. Denn auch Gianna war leidenschaftliche Spielerin. Sie sollte dort auch auf dem Platz stehen und ihr Vater als Trainer fungieren. Doch zu dem Spiel in Thousand Oaks sollten sie nie ankommen.

Der Hubschrauber war am Sonntagvormittag bei nebeligem Wetter in einem hügeligen Gebiet der Gemeinde Calabasas abgestürzt. Die Bürgermeisterin von Calabasas, Alicia Weintraub, bestätigte den Tod des Sportlers, über den zunächst das Promi-Portal TMZ berichtet hatte. Zunächst war von fünf Toten die Rede. Später wurde die Opferzahl auf neun heraufgesetzt.

TMZ berichtet weiter, dass der Pilot rund 15 Minuten vor dem Absturz Kontakt mit dem Tower des Flughafens in Burbank aufgenommen habe. Zu diesem Zeitpunkt sei der Hubschrauber wegen der schlechten Sicht bereits mehrere Minuten im Kreis geflogen. Aufnahme der letzten Funksprüche aus dem Cockpit beweisen, dass der Pilot gewarnt wurde, dass er zu tief fliege, berichtet die Sun. Demnach flog der Helikopter beinahe unter dem Radar, so konnten die Fluglotsen die Maschine nicht mehr führen. Nur wenige Augenblicke später stürzte der Hubschrauber mit Kobe Bryant an Bord ab.

"Es gab keine Überlebenden", sagte Sheriff Alex Villanueva. "Es waren neun Menschen an Bord der Maschine, der Pilot und acht weitere Personen." Der Bürgermeister von Los Angeles, Eric Garcetti, bestätigte den Tod von Bryants Tochter Gianna. Die Identität der anderen Opfer blieb zunächst unklar.