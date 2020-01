Die letzten Minuten im Leben von Kobe Bryant

Der Helikopter der Basketball-Legende stürzte in nur 15 Sekunden 150 Meter ab.

Nach dem Helikopter-Absturz, bei dem der US-Basketballstar Kobe Bryant und acht weitere Menschen ums Leben gekommen sind, dauern die Untersuchungen der US-Behörde für Transportsicherheit (NTSB) an. Experten der Behörde würden wahrscheinlich noch fünf Tage lang die Unfallstelle untersuchen, sagte Jennifer Homendy von der NTSB am Montag bei einer Pressekonferenz in Los Angeles. Dennoch kommen schon jetzt immer mehr Details ans Licht, was in den letzten Augenblicken vor dem Absturz geschah.

Kobe war gemeinsam mit seiner 13-jährigen Tochter Gianna und sieben weiteren Personen (darunter zwei gleichaltrige Freundinnen Giannas) zu einem Basketballspiel der Mädchen unterwegs. Der Helikopter des Typs Sikorsky S-76 startete um 9.06 Uhr Ortszeit trotz extrem nebligem Wetter. 14 Minuten nach dem Start verschlechterte sich die Sicht weiter.

Der Pilot Ara Zobayan begann um 9.20 Uhr Burbank (Stadtteil von Los Angeles) zu umkreisen. Während der nächsten 15 Minuten blieb er in ständigem Kontakt mit der Flugsicherung. Dabei herrschte offenbar extrem schlechte Sicht, der Pilot musste sich auf seine Instrumente verlassen.

Um 9.39 Uhr: Der Luftraum war von der Flugsicherung für den Helikopter freigeräumt worden, bat Zobayan nach Südwesten abzudrehen. Nach der Erlaubnis gab Zobayan an, dass er den Sichtflug wieder aufnehmen könne. Danach herrschte fast zwei Minuten Schweigen. Der Hubschrauber hatte einen schnellen Sinkflug aus 450 Meter Höhe begonnen.

Um 9.42 Uhr gab es noch mal Kommunikation mit dem Tower - etwa 40 Sekunden vor dem Absturz. Der Tower warnte: "You're still too low for flight following at this time." Der Pilot stieg rasant auf etwa 648 Meter - möglicherweise wollte er das schlechte Wetter umfliegen. Dann kam es plötzlich zum Absturz. Der Helikopter krachte mit rund 280km/h in den Berg.

Die letzten Daten, die vom Todesflug übermittelt wurden, beweisen einen Absturz von 150 Metern in 15 Sekunden. Kurz danach gingen erste Notrufe von Zeugen ein. Die Trümmer seien sehr weit verstreut. Einen Flugdatenschreiber habe der Hubschrauber nicht gehabt, das sei aber auch keine Vorschrift.

© AFP

Die NTSB bat alle Menschen, die Fotos vom Wetter in der Gegend zum Zeitpunkt des Absturzes gemacht hätten, ihr diese zu schicken. Mit Bryant waren seine 13 Jahre alte Tochter Gianna und sieben weitere Menschen bei dem Absturz ums Leben gekommen.