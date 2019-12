Lakers-Erfolgslauf gestoppt von Indiana

Die Siegesserien der Los Angeles Lakers in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA sind gerissen. Die Kalifornier unterlagen nach zuletzt sieben Siegen in Folge am Dienstag bei den Indiana Pacers mit 102:105. Ihre vergangenen 14 Auswärtsspiele hatten die Lakers allesamt gewonnen.

Superstar LeBron James vermochte die Niederlage mit 20 Punkten, neun Rebounds und neun Assists nicht zu verhindern. Sein Co-Star Anthony Davis verpasste die Partie wegen einer Knöchelverletzung. Der Stadtrivale Los Angeles Clippers, neben den Lakers größter Titelfavorit, besiegte die Phoenix Suns zu Hause 120:99.