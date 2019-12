Milwaukee Bucks nicht zu stoppen

Giannis Antetokounmpo und Co. haben ihre Siegesserie in der NBA fortgesetzt. Sie setzten sich gegen Orlando Magic knapp mit 110:101 durch und gewannen damit zum 15. Mal in Folge. Antetokounmpo war zum neunten Mal en suite bester Werfer seines Teams, er brachte es auf 32 Punkte und 15 Rebounds.