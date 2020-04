NBA: Weiter Warten auf Fortsetzung

Wie geht es mit der Saison weiter? Eine Entscheidung soll frühestens im Mai fallen.

Seit dem 11. März ist die Saison der NBA unterbrochen - und wie es weitergeht, ist nach wie vor offen. "Ich habe meinen Leuten in den vergangenen Wochen gesagt, dass wir akzeptieren sollten, dass wir im Monat April auf jeden Fall nicht in der Lage sein werden, irgendeine Entscheidung zu treffen. Und das heißt nicht, dass wir es am 1. Mai sind", sagt NBA-Commissioner Adam Silver. Auch die Option von Spielen ohne Zuschauer oder eines Finalturniers an einem neutralen Ort ist möglich.

Nach ein paar Wochen Erfahrung mit der Corona-Krise hat sich diesbezüglich auch die Meinung von Basketball-Star LeBron James über mögliche Geisterspiele in der NBA inzwischen geändert. Unmittelbar vor der Saisonunterbrechung vor knapp einem Monat hatte er ein solches Szenario noch für sich ausgeschlossen, nun lehnt er es nicht mehr ab.

"Wenn es einen einzelnen, isolierten Ort gibt, ob in Las Vegas oder sonst wo, der uns aufnehmen kann und die beste Chance gibt, sicher zu sein - nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits - dann werden diese Gespräche geführt", sagte der Profi der Los Angeles Lakers nun. Die Sicherheit stehe aber immer zuoberst.